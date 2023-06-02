Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выбрал лучших игроков и тренера сезона.

- РПЛ определяет лучших игроков и тренеров сезона. В номинации лучший вратарь – Акинфеев, Сафонов и Лантратов. Кого бы выбрали?

- Лантратов провел очень хорошую весну. Акинфеев в принципе стабилен сто лет подряд. А Сафонов – вратарь сборной России. Это один из лучших наших голкиперов сейчас и самый перспективный. Но в последнее время он играл с ошибками. Поэтому я бы на первое место поставил Акинфеева.

- Лучший защитник - Мойзес, Джикия и Дуглас Сантос. На чьей стороне ваши симпатии в этой номинации?

- Все играли очень полезно для своих команд. Это лидеры обороны. Но если, например, не играет Дуглас Сантос, его есть, кем заменить. Круговой может закрыть эту позицию, и сильно на игре команды это не скажется. Когда отсутствует Джикия, ситуация в «Спартаке» другая. Мойзес тоже стал для ЦСКА ключевым футболистом. Без него «армейцам» было бы сложно. Если брать по значимости для своей команды, я бы выделил Джикию.

- Лучший полузащитник – Сперцян, Руслан Литвинов и Вендел. Кто вам больше понравился из этих футболистов?

- По уровню мастерства – Вендел. Остальные - молодые ребята, и они провели хороший сезон. У них все еще впереди. Парни сделали хороший задел в этом чемпионате.

- Кто больше прогрессировал: Сперцян или Литвинов?

- Оба провели очень стабильный сезон, несмотря на свой молодой возраст. Это говорит о многом: об уровне, мотивации, потенциале. Если был бы выбор, кого из них взять в свою команду, конечно, предпочел бы Литвинова. Я работал в «Спартаке» и его хорошо знаю.

- Лучший нападающий – Чалов, Малком и Промес. Кто лучше провел сезон?

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- Малком, если брать весь чемпионат. Он провел его стабильнее. Это его лучший сезон в России. Я беру и количество голов, и уровень игры, и влияние на результат команды. Промес тоже провел отличный сезон, особенно первую часть, как и весь «Спартак». Вторая часть получилась у команды смазанная. Квинси выпал по травме, и в этот момент «красно-белые» начали терять очки. Чалов тоже молодец. Показал хороший уровень игры в этом чемпионате. Становится лидером команды.

- По игре он вам больше нравится, чем Заболотный?

- Они разноплановые нападающие. Федя более креативный. Может играть на разных позициях. Заболотный – таранного типа форвард. Ребята друг друга дополняют.

- Лучший тренер – Семак, Федотов или Карпин?

- Для меня Семак. Все говорят, что у него сильная команда, игроки, но держать этот уровень, мотивацию у команды и пять лет подряд выигрывать чемпионство – дорогого стоит, и это нелегко. Нужна очень большая работа. Карпин провел великолепный сезон, учитывая еще и то, что он работал в сборной. Понятно, что его «Ростов» прыгнул выше головы. Что касается Федотова, он подтверждает свой уровень. В прошлом сезоне с «Сочи» Владимир Валентинович выступил очень здорово и сейчас это повторяет. Тем более еще есть возможность выиграть Кубок.

- Кто для вас стал открытием сезона из футболистов?

- Пиняев. Понятно, что о нем давно говорят, что это талантливый и перспективный игрок. Он сумел показать свой уровень в «Крыльях Советов» и сейчас в «Локомотиве». После травмы Сергей по-другому заиграл в Самаре, но были вопросы, сможет ли он так же ярко проявлять себя в «Локомотиве». У него это получилось. Пиняев стал заметной фигурой в команде, которая шикарно проводит весну. Если он никуда не уйдет, то станет основным футболистом «железнодорожников» в следующем сезоне.

Елена Григорьевская