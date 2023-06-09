Дюрица: «Мне кажется, что следующий сезон не станет для Дзюбы последним в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица выразил мнение, что следующий сезон не станет для последним для 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в составе «железнодорожников».

Напомним, что ранее Дзюба продлил свой контракт с «Локомотивом» до лета 2024 года. Дюрица считает, что если опытный форвард хорошо проведёт следующий сезон, то сможет остаться в команде и на более длительный срок.

«Мне кажется, что следующий сезон не станет для него последним в команде — он способен блистать там ещё несколько лет. Дзюба доказал, что является настоящим профессионалом и одним из лучших игроков российского чемпионата. Думаю, он сможет держать себя в отличной форме ещё несколько лет», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. За «красно-зелёных» нападающий успел провести 13 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.