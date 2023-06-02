Футбольный эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал свою версию лучших игроков и тренеров по итогам уходящего сезона РПЛ.

- РПЛ определяет лучших игроков и тренеров сезона. В номинации лучший вратарь находятся Акинфеев, Сафонов и Лантратов. Кого бы выбрали?

- Я бы отдал первенство Акинфееву. В этом сезоне он был лучшим среди вратарей. Хорошо играл, грамотно. Хотя, мне понравилось и как «Лантратов играл в «Локомотиве». Он и в «Химках» проявляя себя убедительно, и когда перешел в стан «железнодорожников», тоже не сбавил. Но Акинфеев выше классом на данном этапе.

- На звание лучшего защитника претендуют Мойзес, Джикия и Дуглас Сантос. Кому из них вы отдаете предпочтение?

- Дугласу Сантосу. Это сильный защитник.

- В тройку лучших полузащитников вошли Сперцян, Литвинов и Вендел. Кого выделите?

- Литвинова. Он самый молодой среди них и перспективный. Сейчас он здорово играет в «Спартаке».

- Среди нападающих в номинацию попали Чалов, Малком и Промес. Кто из них лучший?

- Конечно, Малком. Он играет крайнего полузащитника, не нападающего. Поэтому его бы я выбрал, как полузащитника. А если говорить о нападающих, то отдал бы предпочтение Чалову.

- Почему? И Малком, и Промес опережают его по количеству забитых мячей.

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- Ну Малком-то забивает будучи полузащитником. А Чалов приехал из Швейцарии, видоизменился и стал стабильным. Он стал намного больше забивать. Он прогрессирует и заслуживает звания лучшего нападающего РПЛ по итогам сезона.

- На звание лучшего тренера претендуют Семак, Федотов и Карпин. Кого выберите?

- Выделю Карпина. С молодой командой он борется за призовые места. Это многое значит. Понятно, что команды Семака и Федотова выше в таблице, но надо сравнить качество футболистов. Игроки, какие есть в «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и «Ростове», - это большая разница. Карпин работает с молодежью. Иногда он говорит, что сам не знает, как они сыграют. Он держит ребят и до последнего тура борется за медали. Даже если «Ростов» займет четвертое место, для клуба это будет хороший результат и прогресс. Карпину тяжелее работать, чем его коллегам.

- Кого бы вы включили в топ-три лучших игроков сезона?

- На первое место поставлю Малкома. Второе место отдам Пиняеву. Его нет ни в одной номинации. Но это очень перспективный футболист. Надо ведь и его возраст учитывать. Он заслуживает быть в тройке лучших игроков сезона. А в номинации лучших полузащитников большая конкуренция. На третье место поставил бы Промеса.

- Вы не выбрали Промеса в номинации лучших нападающих, но поставили его в тройку лучших игроков сезона. Почему?

- Нельзя одному быть везде (смеется).

Елена Григорьевская