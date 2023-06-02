Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Моя тройка лучших игроков сезона - Малком, Пиняев и Промес» эксклюзив

02 Июня 2023 • 18:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
Через 22 ч. 44 мин.

Футбольный эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал свою версию лучших игроков и тренеров по итогам уходящего сезона РПЛ.

- РПЛ определяет лучших игроков и тренеров сезона. В номинации лучший вратарь находятся Акинфеев, Сафонов и Лантратов. Кого бы выбрали?

- Я бы отдал первенство Акинфееву. В этом сезоне он был лучшим среди вратарей. Хорошо играл, грамотно. Хотя, мне понравилось и как «Лантратов играл в «Локомотиве». Он и в «Химках» проявляя себя убедительно, и когда перешел в стан «железнодорожников», тоже не сбавил. Но Акинфеев выше классом на данном этапе.

- На звание лучшего защитника претендуют Мойзес, Джикия и Дуглас Сантос. Кому из них вы отдаете предпочтение?

- Дугласу Сантосу. Это сильный защитник.

- В тройку лучших полузащитников вошли Сперцян, Литвинов и Вендел. Кого выделите?

- Литвинова. Он самый молодой среди них и перспективный. Сейчас он здорово играет в «Спартаке».

- Среди нападающих в номинацию попали Чалов, Малком и Промес. Кто из них лучший?

- Конечно, Малком. Он играет крайнего полузащитника, не нападающего. Поэтому его бы я выбрал, как полузащитника. А если говорить о нападающих, то отдал бы предпочтение Чалову.

- Почему? И Малком, и Промес опережают его по количеству забитых мячей.

Реклама


- Ну Малком-то забивает будучи полузащитником. А Чалов приехал из Швейцарии, видоизменился и стал стабильным. Он стал намного больше забивать. Он прогрессирует и заслуживает звания лучшего нападающего РПЛ по итогам сезона.

- На звание лучшего тренера претендуют Семак, Федотов и Карпин. Кого выберите?

- Выделю Карпина. С молодой командой он борется за призовые места. Это многое значит. Понятно, что команды Семака и Федотова выше в таблице, но надо сравнить качество футболистов. Игроки, какие есть в «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и «Ростове», - это большая разница. Карпин работает с молодежью. Иногда он говорит, что сам не знает, как они сыграют. Он держит ребят и до последнего тура борется за медали. Даже если «Ростов» займет четвертое место, для клуба это будет хороший результат и прогресс. Карпину тяжелее работать, чем его коллегам.

- Кого бы вы включили в топ-три лучших игроков сезона?

- На первое место поставлю Малкома. Второе место отдам Пиняеву. Его нет ни в одной номинации. Но это очень перспективный футболист. Надо ведь и его возраст учитывать. Он заслуживает быть в тройке лучших игроков сезона. А в номинации лучших полузащитников большая конкуренция. На третье место поставил бы Промеса.

- Вы не выбрали Промеса в номинации лучших нападающих, но поставили его в тройку лучших игроков сезона. Почему?

- Нельзя одному быть везде (смеется).

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Сергей Пиняев Малком Филипе Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.54 4.50 6.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Зенит Зенит
Факел Факел
1.52 4.80 5.80
Видео
03.06.23 в 17:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.18 3.80 3.15
Видео
03.06.23 в 17:00
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.80 2.02
Видео
03.06.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2.27 4.00 2.85
Видео
03.06.23 в 17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.68 4.10 5.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Урал Урал
Сочи Сочи
2.14 3.55 3.45
Видео
03.06.23 в 17:00
Пари НН Пари НН
Химки Химки
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
18:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: У «Спартака» отсутствует костяк команды
18:01 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв не верит, что «Ростов» может обыграть ЦСКА
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Абаскаль старался, но пока не смог поставить игру «Спартаку»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
17:26 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Дуглас Сантос в «Зените»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартаку» надо брать свои очки, дальше всё зависит от соперников»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Романцев: Соболев предан «Спартаку»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Соуто готов к переезду в Россию»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Дзюба — это тот футболист, который делает игру более интересной»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Спартак» больше заслужил серебро, чем ЦСКА»
16:36 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» проявляет интерес к Магомеду-Шапи Сулейманову
16:31 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал «Торпедо» главным разочарованием сезона
16:25 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Ростов» — главное открытие сезона 2
16:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро»
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА продолжают дискутировать – Брейдо ответил Зеленову
Все новости
Рекомендуем