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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рейна высказался о своём будущем в «Торпедо»

29 Мая 2023 • 09:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался о своём будущем в российском чемпионате.

Перуанский футболист, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года, заявил, что обсудит вопрос своего будущего только после окончания сезона.  

«После финальной игры сезона переговорю со своим агентом, взвешу все «за» и «против», и только тогда приму окончательное решение», — цитирует Рейну Sport24.

Напомним, Рейна выступает за «автозаводцев» с февраля текущего года. За «Торпедо» нападающий успел провести 12 матчей, забить один гол и отдать три результативные передачи.

Отметим, что после 29 туров РПЛ «автозаводцы» лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге. До конца сезона «Торпедо» осталось провести одну игру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Йорди Рейна
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