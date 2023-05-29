Рейна высказался о своём будущем в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался о своём будущем в российском чемпионате.

Перуанский футболист, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года, заявил, что обсудит вопрос своего будущего только после окончания сезона.

«После финальной игры сезона переговорю со своим агентом, взвешу все «за» и «против», и только тогда приму окончательное решение», — цитирует Рейну Sport24.

Напомним, Рейна выступает за «автозаводцев» с февраля текущего года. За «Торпедо» нападающий успел провести 12 матчей, забить один гол и отдать три результативные передачи.

Отметим, что после 29 туров РПЛ «автозаводцы» лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге. До конца сезона «Торпедо» осталось провести одну игру.