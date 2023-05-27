Клотет анонсировал большие изменения в «Торпедо»

Испанский наставник московского «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что в скором времени «автозаводцев» ждут серьёзные изменения в составе.

«Состав сильно изменится, мы проведём большую работу, у меня будут серьёзные требования к трансферам. Хочу создать боеспособный коллектив, который с каждым годом не будет претерпевать изменений», - цитирует Клотета «Матч ТВ».

Напомним, в субботу днём «Торпедо» Клотета в седьмой раз подряд потерпело поражение в матче РПЛ. На этот раз дома от крепкого «Оренбурга» Марцела Лички – 1:3.

В последнем, 30-м туре игроки «Торпедо» попрощаются с Премьер-лигой, сыграв против «Локомотива» на выезде.