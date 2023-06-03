«Локомотив» в столичном дерби оказался сильнее «Торпедо»

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу со счетом 3:1 одержали подопечные Михаила Галкатионова
На 51-й минуте Наир Тикнизян вывел хозяев поля вперед после удачного прострела в исполнении Максима Ненахова. Уже через девять минут Сергей Пиняев удвоил преимущество своей команды. Через две минуты Антон Миранчук мог довести счёт до разгромного, но не смог реализовать 11-метровый удар, чем воспользовался форвард «автозаводцев» Илья Стефанович, сократив отставание, но вышедший на замену Вильсон Изидор установил окончательный счёт на табло.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Торпедо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Тикнизян Наир50'
|(2:0) Пиняев Сергей57'
|65'Стефанович Илья (2:1)
|(3:1) Изидор Вильсон73'
Лантратов Илья•Ненахов Максим• 27'Кузьмичёв Иван•Митай Марио•Тикнизян Наир• 51'Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Глушенков Максим62' (Изидор Вильсон (62') •Миранчук Антон 38'62' (Жемалетдинов Рифат (62') •Пиняев Сергей62' (Раков Вадим (62') •Дзюба Артём
Бабурин Егор•Шляков Евгений•Енин Иван•Юзепчук Роман•Эркинов Хожимат•Усанов Алексей•Чурич Марио•Орехов Александр 31'39' (Рязанцев Александр (39') •Роганович Боян•Турищев Максим69' (Жажа Коэльо (69') •Стефанович Илья
03 июня. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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