«Локомотив» в столичном дерби оказался сильнее «Торпедо»

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу со счетом 3:1 одержали подопечные Михаила Галкатионова

На 51-й минуте Наир Тикнизян вывел хозяев поля вперед после удачного прострела в исполнении Максима Ненахова. Уже через девять минут Сергей Пиняев удвоил преимущество своей команды. Через две минуты Антон Миранчук мог довести счёт до разгромного, но не смог реализовать 11-метровый удар, чем воспользовался форвард «автозаводцев» Илья Стефанович, сократив отставание, но вышедший на замену Вильсон Изидор установил окончательный счёт на табло.