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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» в столичном дерби оказался сильнее «Торпедо»

03 Июня 2023 • 18:55 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу со счетом 3:1 одержали подопечные Михаила Галкатионова

На 51-й минуте Наир Тикнизян вывел хозяев поля вперед после удачного прострела в исполнении Максима Ненахова. Уже через девять минут Сергей Пиняев удвоил преимущество своей команды. Через две минуты Антон Миранчук мог довести счёт до разгромного, но не смог реализовать 11-метровый удар, чем воспользовался форвард «автозаводцев» Илья Стефанович, сократив отставание, но вышедший на замену Вильсон Изидор установил окончательный счёт на табло.

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Протокол игры  
Локомотив Москва3:1Торпедо Москва
(1:0) Тикнизян Наир50'  
(2:0) Пиняев Сергей57'  
  65'Стефанович Илья (2:1)
(3:1) Изидор Вильсон73'  
Лантратов ИльяНенахов Максим  27'Кузьмичёв ИванМитай МариоТикнизян Наир  51'Баринов ДмитрийКарпукас АртёмГлушенков Максим 62' (Изидор Вильсон ( 62') Миранчук Антон  38' 62' (Жемалетдинов Рифат ( 62') Пиняев Сергей 62' (Раков Вадим ( 62') Дзюба Артём
Запасные: ГилермеКамано ФрансуаПогостнов ЕгорКуликов ДаниилСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинФассон ЛукасИгнатьев ИванХудяков Даниил
Бабурин ЕгорШляков ЕвгенийЕнин ИванЮзепчук РоманЭркинов ХожиматУсанов АлексейЧурич МариоОрехов Александр  31' 39' (Рязанцев Александр ( 39') Роганович БоянТурищев Максим 69' (Жажа Коэльо ( 69') Стефанович Илья
Запасные: Данилин Максим АлексеевичАндре ФилипеСавич ИгорПрошкин ЕгорКухарчук ИльяКожемякин ОлегБотнарь Виталий
03 июня. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

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