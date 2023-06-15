Агент Тикнизяна: «Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедада»

Александр Клюев, представитель защитника столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о слухах о переходе игрока в испанский «Реал Сосьедад».

«Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Эта информация верна. Как и у любого игрока, у него есть желание попробовать свои силы в Европе», — заявив агент футболиста сборной Армении, отметив отсутствие конкретного предложения со стороны четвёртого клуба прошедшего сезона Ла Лиги.

Напомним, что Наир Тикнизян присоединился к «Локомотиву» в 2021 году, проведя 37 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне и забив пять голов при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в два миллиона евро.