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Билялетдинов: «Если Тикнизяну поступит предложение из Европы, то его нельзя отклонять»

14 Июня 2023 • 14:36 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Реал Сосьедад».

По мнению Билялетдинова, перспективы Тикнизяна в испанском клубе зависят от того, на какой позиции его будет использовать главный тренер команды. Эксперт отметил, что в обороне защитник «Локомотива» не так силён, как в нападении.   

«Если они видят потенциал в Наире, то у него может там получиться. Если ему поступит предложение из Европы, то его нельзя будет отклонять. Чем раньше Тикнизян уедет, тем лучше, ему же не 18 лет. Если не получится, тогда вернётся в Россию», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В минувшем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Реал Сосьедад Динияр Билялетдинов Наир Тикнизян
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