Аршавин — о Пиняеве: «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России»

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в санкт-петербургский клуб.

«Если бы я даже что-то знал, то вряд ли мог бы комментировать. Мне нравится Пиняев. «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России или уже находятся там», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Напомним, прошлой зимой 18-летний Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». За «железнодорожников» футболист провел 11 матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 7 миллионов евро.