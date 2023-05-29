40-летний Лебеденко прокомментировал новый контракт с «Торпедо»

Ветеран столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко на днях подписал новое трудовое соглашение с «автозаводцами». Несколько дней спустя форвард прокомментировал сделку, действующую до конца следующего сезона.

«Долгих переговоров не было – мы с руководством клуба и тренером встретились, наше желание было обоюдным. Сказал, что готов и дальше выступать в команде и всячески помогать», - рассказал Лебеденко для «РИА Новости Спорт».

Что любопытно, дата подписания контракта футболиста с «автозаводцами» совпала, как и в прошлом году, с датой рождения форварда.

«Если мне так хотели сделать подарок, то я за него очень благодарен», - признался нападающий напоследок.

Напомним, что Лебеденко является игроком «Торпедо» уже на протяжении четырёх лет. Лебеденко – коренной москвич и воспитанник футбольной академии «чёрно-белых».