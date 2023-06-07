Президент «Торпедо»: «Для нас примером может служить «Оренбург»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин назвал российский клуб, который должен стать примером для «автозаводцев».

«Для нас примером может служить «Оренбург». Они — отличный пример доверия руководства к тренерскому штабу, доверию по философии игры, тренировочному процессу и игре», — заявил Савин в интервью изданию Sport24. По словам функционера, «Оренбург» доказал, что новички Премьер-лиги могут показывать результат в элитном дивизионе.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона российского чемпионата «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, в то время как московское «Торпедо» закончило сезон на последней строчке всего с 13 очками.