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В «Локомотиве» заявили, что Изидор останется в команде наследующий сезон

30 Мая 2023 • 11:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем французского нападающего столичного клуба Вильсона Изидора.

Спортивный деятель отметил, что никаких разговоров с форвардом об уходе из клуба не было.

«Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильсон тоже. На сегодняшний день информация такая», - приводит слова Ульянова Sport24.

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне он принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Вильсон Изидор
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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