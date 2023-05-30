В «Локомотиве» заявили, что Изидор останется в команде наследующий сезон

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем французского нападающего столичного клуба Вильсона Изидора.

Спортивный деятель отметил, что никаких разговоров с форвардом об уходе из клуба не было.

«Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильсон тоже. На сегодняшний день информация такая», - приводит слова Ульянова Sport24.

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне он принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.