Кузьмичёв: «Локомотив» сможет бороться за самые высокие места в следующем сезоне»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о перспективах московского клуба в следующем сезоне.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 проведённых матчах. По мнению Кузьмичёва, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за самые высокие места.

«Железнодорожники» набрались опыта, появилась определённая сыгранность. Им ещё нужен центральный защитник, который бы пришёл и играл. На этой позиции хорошо выглядит Егор Погостнов, восстанавливается Фасон», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что «железнодорожники» могут быть конкурентоспособны и без легионеров. Кузьмичёв посоветовал «Локомотиву» рассмотреть возможное подписание полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, назвав 26-летнего вингера качественным игроком.