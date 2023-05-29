В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на информацию о том, что «красно-зелёные» выкупят права на нападающего Никиту Салтыкова у «Крыльев Советов».

«Нам пока нечего сказать по этому поводу», — сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе клуба.

Отметим, что сейчас форвард выступает на правах аренды за «Акрон». В текущем розыгрыше Кубка России он отметился голом в ворота московского «Спартака».

Права на футболиста принадлежат «Крыльям Советов». В текущем сезоне спортсмен провел за «Акрон» 28 матчей с учетом всех турниров, в которых забил один гол и отдал три ассиста.