Камано подтвердил свой уход из «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своё будущем в составе столичного клуба.

Форвард отметил, что точно покинет стан «железнодорожников».

«Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, все возможно», - приводит слова Камано «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего гвинейского нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня этого года.

Камано выступает за столичный клуб с 2020 года.

В текущем сезоне он принял участие в 37 играх, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.