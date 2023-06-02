В «Спартаке» прокомментировали сложную посадку самолёта в Самаре

Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака», дал комментарий по поводу сложной посадки в Самаре.

Стало известно о том, что самолёту с представителями «Спартака» пришлось сделать несколько кругов над Волгой из-за плохой погоды. Воздушное судно обходило грозовые очаги.

«Всё в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», - сказал Зеленов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В субботу в Самаре «Спартак» проведёт матч против «Крыльев Советов». Команды сыграют в последнем туре чемпионата России.

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