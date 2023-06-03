«Спартак» не присылал в «Ростов» предложений о переходе Глебова

Московский «Спартак» не делал официальных предложений «Ростову» по поводу трансфера полузащитника и капитана «Ростова» Данила Глебова.

Как сообщает «РБ Спорт», все общение происходило между спортивным директором столичного клуба Полом Эшуортом и агентами 23-летнего футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов заплатить за игрока 6-7 миллионов евро.

Контракт Глебова с командой с берегов Дона рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 38 играх во всех турнирах, в кот