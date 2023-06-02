Тренер «Рубина» Кузьмин отреагировал на информацию об интересе казанского клуба к Осинькину

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на информацию о том, что наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанскую команду.

Ранее сообщалось, что агент Осинькина на днях летал в Казань для того, чтобы провести переговоры с «Рубином».

«Я вообще первый раз от вас это слышу. Не могу это комментировать. Не знаю, откуда эта информация. По этой теме все вопросы к руководству», — цитирует Кузьмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Рубин» стал победителем текущего розыгрыша Первой лиги и оформил себе прямую путёвку в РПЛ на следующий сезон.

«Крылья Советов», в свою очередь, имеют возможность покинуть высший дивизион российского футбола. После 29 туров РПЛ команда Осинькина занимает 13-е место в турнирной таблице, которое обязывает принимать участие в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.