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Орлов высказался о возможном переходе Ломаева в «Зенит»

30 Мая 2023 • 10:48 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе голкипера самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева в питерский «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что вратарь входит в интересы команды с берегов Невы.

Эксперт отметил, что был удивлён этой новости и считает, что это всё-таки агентские игры.

«Вы видели, сколько ошибок он совершил в этом сезоне? Пока Иван действует довольно авантюрно, покидает ворота, когда этого делать не следует. Опрометчив! Зачем «Зениту» приглашать такого голкипера?», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Контаркт Ломаева с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Геннадий Орлов Иван Ломаев
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