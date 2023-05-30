Орлов высказался о возможном переходе Ломаева в «Зенит»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе голкипера самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева в питерский «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что вратарь входит в интересы команды с берегов Невы.

Эксперт отметил, что был удивлён этой новости и считает, что это всё-таки агентские игры.

«Вы видели, сколько ошибок он совершил в этом сезоне? Пока Иван действует довольно авантюрно, покидает ворота, когда этого делать не следует. Опрометчив! Зачем «Зениту» приглашать такого голкипера?», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Контаркт Ломаева с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.