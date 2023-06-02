«Спартак» и ЦСКА продолжают дискутировать – Брейдо ответил Зеленову

Между «Спартаком» и ЦСКА продолжаются дискуссии, хотя со дня проведения их очного матча Премьер-лиги прошло почти две недели.

Виллиан Роша в интервью клубной пресс-службе обвинил Александра Соболева в постоянных провокациях на поле. Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, назвал слова Роши фантазиями. Также представитель «красно-белых» упрекнул коллег из ЦСКА в том, что они до сих пор не отпустили ситуацию. По словам Зеленова, в «Спартаке» все сейчас сконцентрированы на последней игре сезона против «Крыльев Советов».

Теперь слово взял Кирилл Брейдо, который руководит пресс-службой в ЦСКА.

«Во-первых, соответствующую словам Роши гифку видели все, но дело не в этом», - написал Брейдо в телеграм-канале.

Представитель ЦСКА отметил, что интервью для программки к матчу у Виллиана Роши было взято ещё 10 дней назад, после чего требовалось время для печати.

«А вот в КДК (!) свою экспертизу по Роше (не Соболеву) «Спартак» передал только вчера, на 11-й день после дерби. Действительно, отличная концентрация», - иронично завершил Брейдо свою публикацию.