В «Спартаке» отреагировали на слова Роши о провокациях Соболева

Недавно в Премьер-лиге России проходило главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. По ходу второго тайма по красной карточке получили Александр Соболев и Виллиан Роша. Сергей Карасёв удалил игроков за демонстрацию неприличных жестов.

Спустя несколько дней после матча инцидент рассмотрел КДК РФС. Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а удаление Роши отменили. Теперь в интервью для пресс-службы ЦСКА Роша сообщил, что Соболев по ходу матча провоцировал его, в том числе произносил ухающие звуки.

Комментарий по поводу новых слов Виллиана Роши дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», - сказал Зеленов, чьи слова приводит «РБК Спорт».

Зеленов также отметил, что коллеги из ЦСКА никак не могут отпустить ситуацию, хотя дерби проходило две недели назад.