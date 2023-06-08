Литвинов: «Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом и с ума схожу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне.

21-летний футболист признался, что относится к себе самокритично и хотел бы прибавить во всех аспектах игры.

«Прибавил бы во всех аспектах – физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом и с ума схожу – как будто за них компьютер играет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Литвинов также признался, что восхищается техникой полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который, по мнению спартаковца, превосходно контролирует мяч.

В прошедшем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 34 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.