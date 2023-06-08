Агент Бальде: «Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, оценил игру своего клиента в прошедшем сезоне.

«В Спартаке» Бальде провёл хорошую вторую часть сезона в чемпионате. Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом из итальянского «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний сенегалец успел провести 16 матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых матчах.