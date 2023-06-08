Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде: «Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты»

08 Июня 2023 • 13:48 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, оценил игру своего клиента в прошедшем сезоне.

«В Спартаке» Бальде провёл хорошую вторую часть сезона в чемпионате. Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом из итальянского «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний сенегалец успел провести 16 матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
15:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Урала» Каштанов высказался о поражении «Родины» в матче с «Пари НН»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом и с ума схожу»
14:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл усиление во Франции
14:44 · Россия. Премьер-лига
Статусный европейский клуб интересуется Сперцяном, «Краснодар» назначил цену
14:42 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Локомотив» сможет бороться за самые высокие места в следующем сезоне»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Карасёв оценил свои шансы снова судить в Европе
14:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о разбирательстве Игнатова с агентом
14:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва прокомментировал информацию о том, что вратарь тренировался на базе «Зенита»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Опарина сообщил, что вратарь не собирается уходить из «Ахмата»
14:04 · Россия. Премьер-лига
«Сейчас всё узнаем»: Капитан «Спартака» Джикия приехал в РФС
13:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал команду-открытие сезона в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о будущем Мойзеса
13:18 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Двоякое впечатление от работы Абаскаля»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Рад, что остался в «Оренбурге»
Все новости
Рекомендуем