Мор: «Спартак» больше заслуживает серебро, чем ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о борьбе «красно-белых» за второе место в РПЛ.

«ЦСКА набрал в последних двух матчах одно очко. «Спартак» больше заслуживает серебро. Если брать весь сезон, то «Спартак» заслужил больше», — цитирует Мора «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что если вспомнить ожидания перед стартом этого сезона, то третье место — это нормальный результат для «Спартака».

Напомним, в прошлом розыгрыше РПЛ столичный клуб стал десятым, но завоевал Кубок России.

На данный момент команда Гильермо Абаскаля занимает третью позицию в чемпионате России, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА встретится с «Ростовом».