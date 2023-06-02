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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Спартак» больше заслуживает серебро, чем ЦСКА»

02 Июня 2023 • 21:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.60 2 2.65
Через 18 ч. 10 мин.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о борьбе «красно-белых» за второе место в РПЛ.

«ЦСКА набрал в последних двух матчах одно очко. «Спартак» больше заслуживает серебро. Если брать весь сезон, то «Спартак» заслужил больше», — цитирует Мора «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что если вспомнить ожидания перед стартом этого сезона, то третье место — это нормальный результат для «Спартака».

Напомним, в прошлом розыгрыше РПЛ столичный клуб стал десятым, но завоевал Кубок России.

На данный момент команда Гильермо Абаскаля занимает третью позицию в чемпионате России, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА встретится с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Эдуард Мор
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