«Спартак» может отдать в аренду одного из своих вратарей

«Спартак» планирует отправить одного из своих вратарей в аренду.

По информации Metaratings, уйти из клуба может Александр Максименко. Также в новую аренду может отправиться Илья Свинов, выступающий в нынешнем сезоне за воронежский «Факел». Кроме того, отмечается, что возможна и полноценная продажа одного из вратарей, так как Александр Селихов будет основным голкипером «красно-белых» в новом сезоне.

В текущем сезоне 25-летний Максименко провёл за «Спартак» 13 матчей, пропустил 13 голов и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «красно-белые» проведут 3 июня против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.