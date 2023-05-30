​Гладилин: «Спартак» не очень мотивирует второе или третье место»

Накануне последнего тура российского чемпионата бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин сомневается в том, что московский клуб сможет найти достаточную мотивацию для того, чтобы обыграть в Самаре местные «Крылья Советов», которым нужны очки для спасения места в высшей лиге. По его словам, москвичей не очень мотивирует перспектива борьбы за второе или третье место.

- «Спартак» второе и третье места не очень мотивируют, в матче с «Пари НН» это было заметно. Не факт, что «Спартак» победит в Самаре чисто на мотивации. По уровню мастерства, по классу «Спартак», конечно, выше, - цитирует слова Гладилина Metaratings.ru.

Заключительный тур РПЛ пройдет в конце недели.