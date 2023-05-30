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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Спартак» не очень мотивирует второе или третье место»

30 Мая 2023 • 21:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Накануне последнего тура российского чемпионата бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин сомневается в том, что московский клуб сможет найти достаточную мотивацию для того, чтобы обыграть в Самаре местные «Крылья Советов», которым нужны очки для спасения места в высшей лиге. По его словам, москвичей не очень мотивирует перспектива борьбы за второе или третье место.

- «Спартак» второе и третье места не очень мотивируют, в матче с «Пари НН» это было заметно. Не факт, что «Спартак» победит в Самаре чисто на мотивации. По уровню мастерства, по классу «Спартак», конечно, выше, - цитирует слова Гладилина Metaratings.ru.

Заключительный тур РПЛ пройдет в конце недели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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