Кечинов считает, что в матче с «Крыльями Советов» Абаскаль должен дать шанс Мелёшину

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, кто заменит дисквалифицированного Александра Соболева в центре нападения в матче с «Крыльями Советов».

«С «Пари НН» Бальде себя не проявил, но Шамар сыграл еще хуже, запоров два момента. И я вообще не понимаю, почему не доверяют Мелёшину. Молодой талантливый парень. Непонятно, почему его задвинули», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится завтра, 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.