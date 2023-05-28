Стала известна потенциальная зарплата полузащитника «Ростова» Данила Глебова в случае перехода в московский «Спартак».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 23-летний футболист будет зарабатывать не менее 1,5 млн евро в год.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах капитана команды с берегов Дона лично заинтересован наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль.

Контаркт Глебова с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие 38 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.