Бушманов: «Литвинов — лучший молодой игрок «Спартака» в этом сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

Эксперт назвал 21-летнего футболиста лучшим молодым игроком «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Весь год он провёл стабильно, качественно, особенно учитывая то, что он ещё молодой парень. Настоящий универсал. Такой игрок нужен любой команде», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 33 матча, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 3 июня, против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.