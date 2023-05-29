Шишкин: «Такое ощущение, что в матче с «Пари НН» спартаковцы просто не сумели повернуть удачу в свою сторону»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о матче 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Пари НН» (0:0).

По мнению эксперта, в прошедшей встрече «Спартак» показал качественный футбол, но одержать победу «красно-белым» помешало отсутствие удачи. При этом Шишкин согласился с тем, что в чемпионате России продолжает сохраняться интрига в споре за призовые места, которая добавит интереса к 30-му туру.

«Красно-белые» действительно контролировали ход встречи, играли по-хозяйски, создавали моменты, форсировали атаки. Квинси обострял, Зобнин был мобильный. Казалось, вот-вот команда забьёт, но, такое ощущение, что спартаковцы просто не сумели повернуть удачу в свою сторону, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 54 набранных очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «красно-белые» проведут 3 июня против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.