Гладилин: У «Спартака» отсутствует костяк команды

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, будет ли у «красно-белых» поставленная игра в новом сезоне.

«Предпосылок пока не видно. Удастся за сборы что-то сделать? Состав нестабильный, нужен еще один центральный защитник — на одного Джикию сложно опираться. Нет костяка, основного хребта команды», — заявил Гладилин изданию «Газета.Ру».

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко.

В заключительном туре РПЛ «красно-белые» сойдутся в поединке с «Крыльями Советов», встреча пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.