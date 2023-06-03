«Спартак» огласил состав на последний матч сезона

В заключительном туре Премьер-лиги России «Спартак» будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Чернов, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес.

«Спартак» перед последним туром занимает третье место в турнирной таблице. Чтобы подняться на вторую строчку и завоевать серебряные медали, «красно-белым» нужно побеждать в Самаре и надеяться на осечку ЦСКА. Подробнее – в нашем материале.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.