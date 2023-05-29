Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин заявил, что противостоянию «Спартака» и «Зенита» уделяется слишком много внимания

29 Мая 2023 • 20:21 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне.

«Их противостоянию уделяют слишком много внимания, оно того не стоит. Будущее я предсказывать не умею. Посмотрим», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, «сине-бело-голубые» стали чемпионами России за четыре тура до окончания сезона, а команда Гильермо Абаскаля продолжает вести борьбу за медали. После 29 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от идущего на второй строчке ЦСКА на один зачетный балл.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все 8 матчей начнутся в 17:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
20:25 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Развязка РПЛ будет как в Бундеслиге»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Сёмин заявил, что противостоянию «Спартака» и «Зенита» уделяется слишком много внимания
20:19 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Выход «Балтики» в РПЛ – это действительно историческое достижение»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Салтыков отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локомотива»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Одемвинге: «Арсенал» — позор, им должно быть стыдно»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Игрокам ЦСКА нужно поработать над психологией»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Губерниев – о возможной дуэли Дзюбы с Овечкиным: «Если они померяются чем-то ещё, может, и у Дзюбы будет перевес»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра рассказал, чего ему не хватает в матчах за «Зенит»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Салихова заговорила строчками из песни МакSим
19:32 · Россия. Премьер-лига
Перуанский форвард Рейна не поможет «Торпедо» в последнем матче в РПЛ
19:21 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Пусть на меня не обижаются, но Селихов играет неровно»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Чанов рассказал, почему Кержакова не видят в тройке лучших вратарей сезона РПЛ
19:11 · Россия. Премьер-лига
Шелия высказался о переходе в топ-клуб РПЛ
19:10 · Россия. Премьер-лига
Умяров отреагировал на информацию о рецидиве травмы
19:02 · Россия. Премьер-лига
Шикунов оценил решение Глебова остаться «Ростове»
Все новости
Рекомендуем