Сёмин заявил, что противостоянию «Спартака» и «Зенита» уделяется слишком много внимания

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне.

«Их противостоянию уделяют слишком много внимания, оно того не стоит. Будущее я предсказывать не умею. Посмотрим», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, «сине-бело-голубые» стали чемпионами России за четыре тура до окончания сезона, а команда Гильермо Абаскаля продолжает вести борьбу за медали. После 29 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от идущего на второй строчке ЦСКА на один зачетный балл.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все 8 матчей начнутся в 17:00 по мск.