В «Генке» отреагировали на новость об интересе к Николсону

Пресс-атташе «Генка» Руди Паскаль высказался о возможном подписании форварда «Спартака» Шамара Николсона. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что бельгийский клуб хочет арендовать футболиста, так как не может позволить себе платить всю зарплату ямайцу в случае полноценного трансфера.

«Впервые слышу об интересе «Генка» к Николсону. Ни о чем таком не знаю», — приводит слова Паскаля издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Николсон принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.