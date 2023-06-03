Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль подвёл итоги сезона для «Спартака»

03 Июня 2023 • 20:15 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги сезона-2022/23 для столичного клуба.

Испанский специалист отметил, что его команда всегда старалась играть на победу, даже в сложных матчах игроки могли перевернуть ход игры.

«Я хочу и желаю, чтобы мы построили с нашим руководством клуба этот проект — команду победителей. Что касается итогов сезона, то буду реалистами с теми амбициями, которые у нас есть, мы могли рассчитывать на место выше», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре потерпел поражение от «Крыльев Советов» и по итогу занял третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
1
1.54 4.50 6.00
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Факел Факел
1
0
1.52 4.80 5.80
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2
2
2.18 3.80 3.15
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
1
0
3.55 3.80 2.02
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3
0
2.27 4.00 2.85
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
4
1
1.68 4.10 5.00
Видео
Окончен
Урал Урал
Сочи Сочи
1
0
2.14 3.55 3.45
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2
0
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
21:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин высказался о своём будущем в «Крыльях Советов»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Осинькин жёстко отреагировал на информацию о переходе в «Рубин»
21:16 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» заявили, что не будут продлять контракт с Кутеповым официально
20:50 · Россия. Премьер-лига
Камано подтвердил свой уход из «Локомотива»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о возможном возвращении в клуб Сигурдссона и Эджуке
20:25 · Россия. Премьер-лига
Изидор назвал условие ухода из «Локомотива»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Литвинов недоволен третьим местом по итогам сезона РПЛ
20:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль подвёл итоги сезона для «Спартака»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Был 28-й матч весной, нужна была ротация»
20:06 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались об итогах чемпионата
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с вратарём Кержаковым на один сезон официально
20:00 · Россия. Премьер-лига
Сперцян - лучший ассистент закончившегося чемпионата
19:59 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Пределов для совершенства нет, всё равно ещё есть над чем работать»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Семак повторил рекорд Садырина в «Зените»
Все новости
Рекомендуем