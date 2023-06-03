Абаскаль подвёл итоги сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги сезона-2022/23 для столичного клуба.

Испанский специалист отметил, что его команда всегда старалась играть на победу, даже в сложных матчах игроки могли перевернуть ход игры.

«Я хочу и желаю, чтобы мы построили с нашим руководством клуба этот проект — команду победителей. Что касается итогов сезона, то буду реалистами с теми амбициями, которые у нас есть, мы могли рассчитывать на место выше», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре потерпел поражение от «Крыльев Советов» и по итогу занял третье место в турнирной таблице.