Хаджи рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Крыльями Советов»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался перед матчем 30-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

«Конечно, хочется, чтобы «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов». Если таких ошибок, как в игре с «Пари НН» делать не будут, то, думаю, должны выиграть», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

После 29 туров команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на второй строчке ЦСКА на один зачетный балл.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится завтра, 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна по ссылке.