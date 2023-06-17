Камоцци: «Ни один российский клуб не имеет ни единой надежды в матчах с топ-клубами Европы»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что российским командам не удалось бы ничего противопоставить европейским топ-клубам на международной арене.

«Скорость и физподготовка топ-клубов Европы наряду с самой востребованной тактикой не соответствуют ни одному российскому клубу.

Я надеюсь, что в ближайшие годы «Зенит», «Спартак» и другие будут на равных конкурировать с топами, но на сегодняшний день ни один российский клуб не имеет ни единой надежды», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Наивысшим достижением клубов РПЛ в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся выход «Спартака» в полуфинал в 1991 году.