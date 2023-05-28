Гладилин: «Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет»

Бывший тренер московского «Спартака» и российской сборной Валерий Гладилин не считает потерю Соболева из-за дисквалификации на четыре матча серьезной потерей для клуба. Он не участвует в созидательных процессах на поле, считает Гладилин, а посему игра команды без него не изменится, просто найдутся другие завершители атак.

- Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет. Он игрок атакующий, никакого созидательного процесса от Соболева не зависит. Соболев — второстепенный игрок, в команде есть еще множество игроков, которые могли и без него справиться, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат завершается третьего июня, московский «Спартак» сражается за серебро с ЦСКА.