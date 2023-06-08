Чистяков: «От «Спартака» ждали большей конкуренции»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре «Спартака» в минувшем розыгрыше РПЛ.

Футболист признался, что «сине-бело-голубые» ждали от «Спартака» большей конкуренции в чемпионате, однако «красно-белым» так и не удалось навязать петербуржцам серьёзную борьбу за чемпионство.

«По игре в этом сезоне мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Отставание «Спартака», занявшего третью строчку, от петербуржцев составило 16 очков.