Литвинов заявил, что хотел бы пригласить в «Спартак» Холанна или Роналду

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что позвал бы в московский клуб нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна или форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, если бы была такая возможность.

«Холанна или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 22-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 52 матча, в которых забил 52 гола и отдал девять результативных передач. На счету 38-летнего Роналду 14 мячей и две передачи в 19 встречах в футболке «Аль-Насра».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых встречах.