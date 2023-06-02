Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Перед последним туром Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. Чтобы подняться на вторую строчку и получить серебряные медали, «красно-белым» нужно обыгрывать «Крылья Советов» и надеяться на осечку ЦСКА в игре с «Ростовом». Комментарий по поводу борьбы за серебро дал экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов.

«Я думаю, что «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место», - высказался Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

«Полагаю, что ЦСКА и «Ростов» могут спокойно сыграть вничью, а «Спартак» может обыграть «Крылья Советов», - отметил экс-игрок «красно-белых».

При этом Тихонов признал, что судьба серебряных медалей находится в руках ЦСКА.

Матчи последнего тура Премьер-лиги России стартуют в одно время – 3 июня в 17:00 по Москве.

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали: что будет решаться в последнем туре РПЛ