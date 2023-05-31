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Дуарте — о спуске в московское метро: «Очень испугался»

31 Мая 2023 • 10:27 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился своими впечатлениями от спуска в московское метро.

«Очень испугался, если честно. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе… Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из клуба «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро. В составе «красно-белых» 23-летний парагваец успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

Свой ближайший и заключительный матч в нынешнем сезоне «Спартак» проведёт 3 июня против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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