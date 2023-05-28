Мор не верит в серебро «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор предположил, кто станет обладателем серебряных медалей в текущем сезоне РПЛ.

«Я думаю, «армейцы» против «Ростова» своего не упустят. ЦСКА к этому матчу придет в себя, команда сейчас на ходу, а у ростовчан нет сил. «Спартак», скорее всего, выиграет в Самаре. И «красно-белые» станут третьими», — цитирует Мора «РБ Спорт».

После 29 туров ЦСКА занимает второе место, набрав 55 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 54 балла. Неподалеку находятся «Ростов» (50) и «Ахмат» (49), которые в эти минуты проводят очную встречу. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.

Матчи последнего тура РПЛ будут сыграны 3 июня, все встречи начнутся в 17:00 по мск.