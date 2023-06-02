В «Спартаке» объяснили, почему Селихов и Дуарте пропустят последний матч сезона

В субботу вечером «Спартак» проведёт матч последнего тура чемпионата России – против «Крыльев Советов» на выезде. Голкипер Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не отправились в Самару вместе с командой. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых».

По словам Зеленова, Селихов и Дуарте остались в Москве из-за простуды.

«Спартак» перед заключительным туром РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. Чтобы подняться на вторую строчку, «красно-белым» нужна своя победа в Самаре при осечке ЦСКА в игре против «Ростова».

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