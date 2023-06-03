Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов подвёл итоги матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором самарский клуб обыграл «Спартак» (1:0) и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

Голкипер отметил, что после пропущенного мяча столичный клуб шёл вперёд, а его команда села глубоко в оборону, что стало очень энергозатратным, поэтому у игроков начали сводить ноги.

«Если честно, со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом». Потому что «Спартак» такая команда, которая сама дает играть, а «Факел» закрывается», - заявил Фролов «Спорт-Экспрессу» на вопрос, как «Крылья» смогли настроиться после поражения от «Факела» в прошлом туре.