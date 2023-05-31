Оганесян — о возможном возвращении в «Спартак»: «Мы постоянно на связи с Баженовым»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о своём будущем. Напомним, права на футболиста принадлежат «Спартаку».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» уладил с «красно-белыми» все вопросы по трансферу 21-летнего игрока, однако сторона футболиста еще не приняла окончательного решения.

«Возвращение в «Спартак»? Мы с Никитой Баженовым были на связи весь сезон: созванивались, обменивались мнениями. Пока ни к чему не пришли. Все на стадии разговоров», — приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором одного ассиста.