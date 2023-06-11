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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку»

11 Июня 2023 • 12:45 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Араз Озбилиз высказался о возможных летних трансферах «красно-белых».

«Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку». В этом деле играет множество факторов. Мы видим, что некоторые игроки были качественными в своих клубах, но при переходе в «Спартак» они не показывают такой же уровень игры», — заявил армянин в интервью изданию Sport24.

По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля смогут навязать борьбу нынешнему составу «Зенита» в предстоящем сезоне, если подпишут качественного опорного полузащитника и нескольких футболистов на иные позиции.

Напомним, что московский «Спартак» занял третье место по итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз
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