Озбилиз: «Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку»

Бывший футболист столичного «Спартака» Араз Озбилиз высказался о возможных летних трансферах «красно-белых».

«Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку». В этом деле играет множество факторов. Мы видим, что некоторые игроки были качественными в своих клубах, но при переходе в «Спартак» они не показывают такой же уровень игры», — заявил армянин в интервью изданию Sport24.

По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля смогут навязать борьбу нынешнему составу «Зенита» в предстоящем сезоне, если подпишут качественного опорного полузащитника и нескольких футболистов на иные позиции.

Напомним, что московский «Спартак» занял третье место по итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги.