Николсон заинтересовал европейский клуб

Форвард «Спартака» Шамар Николсон попал в сферу интересов «Генка».

Журналист Саша Тавольери сообщил на своей страничке в социальной сети о том, что бельгийский клуб планирует усилить свою линию атаки. По сведениям источника, 26-летний ямайский нападающий полностью подходит под требования селекционного отдела «Генка».

В текущем сезоне Николсон принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 6,5 миллионов евро.