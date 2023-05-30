Мостовой – о сборной России: «Когда нет соперников, нет смысла собираться»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил идею не проводить июньский сбор национальной команды.

«Соперников нет, решение логичное, какой смысл собираться? Сезон заканчивается и время отпусков. Если бы соперники были, тогда ладно», - рассуждает Мостовой для «Матч ТВ».

Напомним, весь май в прессе ходили новости о потенциальном матче россиян против команды Камеруна, однако в итоге одна из сильнейших команд Африки не сыграет с россиянами.

Таким образом, отстранённая от официальных соревнований сборная России на данный момент сыграла лишь два матча в 2023 году. Это, напомним, ничейная встреча против сборной Ирана в Тегеране (1:1) и уверенная победа над командой Ирака в Санкт-Петербурге (2:0). Оба матча состоялись в конце марта.

Бушманов прокомментировал отмену июньских сборов