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Мостовой – о сборной России: «Когда нет соперников, нет смысла собираться»

30 Мая 2023 • 19:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил идею не проводить июньский сбор национальной команды.

«Соперников нет, решение логичное, какой смысл собираться? Сезон заканчивается и время отпусков. Если бы соперники были, тогда ладно», - рассуждает Мостовой для «Матч ТВ».

Напомним, весь май в прессе ходили новости о потенциальном матче россиян против команды Камеруна, однако в итоге одна из сильнейших команд Африки не сыграет с россиянами.

Таким образом, отстранённая от официальных соревнований сборная России на данный момент сыграла лишь два матча в 2023 году. Это, напомним, ничейная встреча против сборной Ирана в Тегеране (1:1) и уверенная победа над командой Ирака в Санкт-Петербурге (2:0). Оба матча состоялись в конце марта.

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Сборная России Александр Мостовой
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