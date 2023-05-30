Бушманов прокомментировал отмену июньских сборов

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов выразил свою поддержку решению Федерации футбола России об отмене июньского сбора сборной России.

По мнению Бушманова, отсутствие соперников для национальной команды делает такое решение логичным. Он отметил, что смена клубной обстановки в течение сезона оказывает влияние на игроков и вносит дополнительные эмоции.

«Сейчас у футболистов будет отпуск по окончании чемпионата, поэтому эти сборы не так важны», – заявил Бушманов изданию «Чемпионат».

По официальной информации, Федерация футбола России приняла решение провести следующий сбор национальной команды в осенний период.